РИАМО - 20 июл. 5 человек пострадали в аварии на Боровском шоссе в новой Москве, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Во вторник днем на Боровском шоссе водитель такси марки Kia пропустил поворот и начал двигаться задним ходом, в этот момент в него въехала «Нива». Водитель «Нивы» оказался заблокирован.

На место ДТП выехали спасатели АСО №6 Пожарно-спасательного центра Москвы и вертолет Московского авиационного центра. Они деблокировали пострадавшего водителя и доставили его в больницу вертолетом.

Остальным пострадавшим оказали первую помощь и передали бригадам скорой помощи.