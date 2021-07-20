РИАМО - 20 июл. Стоимость биткоина на бирже Binance впервые с 22 июня упала ниже 30 тыс. долларов за виртуальную монету сообщает Федеральное агентство новостей.

На 09:13 по московскому времени курс криптовалюты снизился на 6%, составив 29 687 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, отслеживающего среднюю цену более чем на 20 биржах, биткоин дешевеет на 6,71% — до 29,58 тыс. долларов.

Причина падения, по мнению экспертов, кроется в давлении регуляторных ограничений в Китае, а также в потенциальной конкуренции со стороны официальных электронных валют.