РИАМО - 20 июл. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия XV авиасалона МАКС-2021. Во время выступления он отметил важность сочетания прямого общения на площадке с виртуальными экспозициями авиасалона. Кроме того, Путин обратил внимание на большой потенциал развития российской авиации, сообщается на сайте Кремля.

«Все это открывает новые перспективы для презентации достижений в авиации и авиастроении, для новых контактов и интересных дискуссий», - сказал глава государства.

Он поблагодарил организаторов и участников форума за масштабную работу, благодаря которой посетителей площадки ждет обширная программа, а компании смогут заключить контракты и положить начало взаимовыгодным проектам.

Авиасалон, по мнению президента, полностью отвечает своему международному статусу. Его проведению не помешала даже пандемия коронавируса. Всего – онлайн и офлайн – в авиасалоне участвует более 250 иностранных компаний более чем из 50 стран мира.

«Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение», - поделился планами Путин.

Он рассказал, что на предприятиях уже реализуется ряд проектов. Например, в Казахстане собирают вертолеты Ми, а по линии Роскосмоса продвигается совместный проект «Байтерек». Он направлен на создание организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с легендарного космодрома Байконур, используя экологически чистую ракету-носитель.

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Развитие авиации

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества по направлениям авиации и космонавтики со всеми странами.

«Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов», - отметил Путин.

Отечественное авиастроение продолжает создавать конкурентоспособную технику. Благодаря этому авиакомпании страны получают современные лайнеры «Суперджет».

«То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику. <...> В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14», - рассказал президент России.

Далее последуют региональный Ил-114–300, легкий самолет «Байкал», а также вертолеты.

По мнению Путина, отечественная современная техника поможет удовлетворить растущий спрос на полеты, займет достойное место на мировом рынке и укрепит позиции страны в качестве одного из признанных лидеров отрасли.

«Нам есть, что предложить нашим партнерам и в области фундаментальных исследований и разработок. В Год науки и технологий напомню, что российские научные организации достигли успехов в целом ряде прорывных направлений, значительная часть из которых представлена на площадках и стендах МАКСа», - отметил президент.

Кроме того, на фестивале представлены беспилотники, роботизированные комплексы и варианты применения искусственного интеллекта в авиации.

Отдельно глава государства отметил проведение на полях авиасалона одного из этапов Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Он подчеркнул, что Россия стремится активно привлекать к работе в отрасли молодых перспективных профессионалов.

МАКС-2021 открылся во вторник в подмосковном Жуковском. Площадка будет работать до 25 июля.