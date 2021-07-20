РИАМО - 20 июл. В Москве 75% сотрудников центров государственных услуг вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперштаб.

«Каждый день специалисты общаются с большим количеством посетителей, которые приходят домой, где их ждут родные и близкие, дети и старшее поколение. Недопустимо подвергать риску людей, поэтому вакцинация – это очевидный выбор», – заявил заместитель директора центров госуслуг Москвы – статс-секретарь Дан Петелько.

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в том числе в 6 флагманских офисах «Мои документы». Мобильные бригады работают каждый день с 10:00 до 21:00.

Ранее оперштаб сообщал, что от коронавируса привились 74% сотрудников московского транспорта: машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры и сотрудники службы.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.