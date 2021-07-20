РИАМО - 20 июл. Врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Таисия Галушина рассказала, что отечность летом может быть обусловлена углеводным питанием, сообщает aif.ru

«Один из важнейших факторов (появления отеков - ред.): преимущественно углеводный тип питания, он провоцирует появление отеков. То есть если в рационе много простых углеводов, сахара, молочных продуктов. Употребление в большом количестве пшеничного хлеба, макаронных изделий, круп, содержащих в себе клейковину, также могут выступить триггером», - сказала врач.

Также к отекам может привести употребление продуктов с большим содержанием соли: маринадов, консервов, копченостей. Кроме того, отеки могут возникнуть у человека из-за употребления алкогольных напитков.

Врач сообщила, что в жару нужно отказываться от спиртного. По ее словам, употребление алкоголя в жаркую погоду провоцирует инфаркты и инсульты, а также вызывает дополнительное обезвоживание и в целом увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Для того, чтобы избежать отеков, нужно исключать из своего рациона мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, бекон, сало, все копчености, фастфуд, жирный творог, сливки, молоко, соленую и копченую рыбу, сладости, грибы, майонез, горчицу, сладкие газированные напитки, крепкий чай и кофе.