РИАМО - 20 июл. Строительство инфраструктуры для проведения социальной газификации в Подмосковье проводится в соответствии с нормативами, впоследствии она будет должным образом обслуживаться. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Хочу уверить жителей, что в качестве строительства мы не потеряем. Все работы идут в соответствии с нормативами. И оборудование будет обслуживаться», - сказал Баранов.

Он отметил, что вопрос эксплуатации газового оборудования является крайне важным.

«Строительство газопроводов - это не финишная точка. Мы работаем над тем, чтобы все оборудование, куда мы будем пускать газ, обслуживалось. И человеческий, и материальный ресурс предусматривается», - сказал Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы газораспределительные сети подводят до границ земельных участков жителей ранее газифицированных населенных пунктов.

Подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>