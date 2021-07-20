Когда сложно выбрать книгу для чтения, на помощь приходят различные рейтинги и топы. Эксперты «Читай-города» рассказали РИАМО, какие произведения художественной литературы были самыми популярными у россиян в первой половине 2021 года.

Джордж Оруэлл «1984»

Самой продаваемой книгой в разделе «Художественная литература» стала культовая антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Это пронзительный роман об «обществе идеи», где личная свобода — недостижимая роскошь. Автор произведения жестко описывает последствия тоталитаризма и повсеместной цензуры. Эта антиутопия регулярно попадает в различные рейтинги лучших произведений ХХ века.

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Нора Сакавич «Лисья нора»

Второе место в рейтинге популярных книг первого полугодия 2021 года занимает роман в жанре янг-эдалт Норы Сакавич. Это первая часть трилогии, ставшая мегахитом в сети еще до выхода печатной версии. «Лисья нора» рассказывает увлекательную и полную интриг историю о команде игроков в вымышленную игру экси, похожую на хоккей на траве. Главному герою-новичку Нилу Джостену предстоит разобраться не только с своими скелетами в шкафу, но и сразиться с собственными товарищами по игре.

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Олдос Хаксли «О дивный новый мир»

На третьем месте оказалась еще одна популярная антиутопия — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Под прицелом автора — общество потребления, которое интересуют только развлечения и удовольствия. Однако выдержит ли идеально отлаженная система «прогрессирующего» государства вторжение одного Дикаря, которому чужды местные ценности и кастовая система?

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Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»

Полюбилась читателям и современная историческая проза — на четвертом месте обосновался новый роман Гузели Яхиной. Действие «Эшелона на Самарканд» происходит в 1923 году. В центре сюжета — начальник эшелона Деев и комиссар Белая, которым нужно эвакуировать пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Вместе с ними читатель пройдет через череду опасных приключений и познакомится с удивительными характерами местных жителей, встречающихся героям на длинном пути.

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Фредерик Бакман «Тревожные люди»

Пятерку книжных лидеров завершает роман от автора мирового бестселлера «Вторая жизнь Уве» Фредерика Бакмана. В «Тревожных людях» раскрывается история непутевого преступника, который всего-то хотел просто ограбить банк, но вот брать в заложники восемь человек он не собирался. А то, что восьмидесятилетняя старушка, зависимая от продукции «ИКЕА», супружеская пара, беременная женщина, мультимиллионер с суицидальными наклонностями и еще несколько человек начнут делиться своими сокровенными и весьма грустными историями, он точно не ожидал.

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Майк Омер «Внутри убийцы»

Фанатам острых детективных расследований придется по вкусу книга, занявшая шестое место в топе. Роман «Внутри убийцы» расскажет о женщине-профайлере, способной по ряду мелких улик воссоздать не только ход любого убийства, но и образ преступника. Зои Бентли предстоит расследовать дело изощренного маньяка, который душит девушек, бальзамирует их и оставляет на мосту «оплакивать» собственную смерть. Читатели высоко оценили авторское внимание к деталям и дотошный подход к вопросам криминалистики, что глубоко погружает в сюжет.

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Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

Не обошлось в рейтинге популярных книг и без признанной классики. На седьмом месте самое знаменитое произведение Оскара Уайльда — «Портрет Дориана Грея». Мистическая история о юном романтике, который ради сохранения молодости и красоты готов отказаться от любви и пойти на самые страшные преступления, будоражит умы читателей уже более ста лет.

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Ли Бардуго «Шестерка Воронов»

На восьмое место в топе врывается еще один представитель жанра янг-эдалт — американская писательница Ли Бардуго с циклом «ГришиВерс». «Шестерка воронов» — пятая книга темной фэнтези-вселенной, где есть место магии и опасными чудовищам. В центре сюжета — юный гений преступного мира Каз Бреккер, который решает воплотить в жизнь дерзкий план и совершить ограбление века. Однако без помощи пяти опасных изгоев ему не справиться.

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Медина Мирай «Синтонимы»

А вот на девятом месте в топе — русский мастер жанра янг-эдалт. «Синтонимы» Медины Мирай — первая книга из цикла о мире, где у каждого человека есть уникальный дар. Однако в нем существуют и обычные люди — синтонимы. Они могут стать грозным оружием в чужих руках. Главный герой заканчивает школу и вот-вот должен узнать свою способность. Только есть ли она у него на самом деле?

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Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Завершает список десяти самых популярных произведений художественной литературы первого полугодия 2021 года бессмертный роман «Мастер и Маргарита». Интерес вокруг него не угасает уже много лет — на основе произведения снимают фильмы и сериалы, пишут оперы и симфонии, к нему делают отсылки великие музыканты. Подогрело интерес к роману и 130-летие Булгакова, которое отмечали в этом году.

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