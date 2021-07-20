РИАМО - 20 июл. Задержаны четверо участников драки со стрельбой в кафе в Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

С участниками драки проводятся следственные действия. Проходят оперативно-разыскные мероприятия на установление других участников потасовки.

Ранее СМИ сообщили, что в данной драке участвовали около 20 мигрантов. Они использовали бутылки и палки.