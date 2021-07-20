РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Около 50% котельных в подмосковных Люберцах подготовили к зиме, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий проверил подготовку котельной к осенне-зимнему периоду.

«Состояние котельной в целом хорошее. У нее мощность более 17 Гкал, расход более 11, то есть у нас есть запас. Летом мы готовимся к холодам, понятно, что на ревизии все котлы и насосы. Люберецкая теплосеть - это 64 котельных, порядка 50% готово, а это конец или середина июля», - сказал глава Люберец.

Он отметил, что сейчас стоит задача, чтобы к 1 сентября все котельные были готовы.