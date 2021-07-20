РИАМО - 20 июл. «Мособлгаз» запустит в Подмосковье мобильные комплексы, сотрудники которых будут помогать жителям заключить договор на социальную газификацию, сообщил генеральный директор компании Игорь Баранов.

В рамках программы социальной газификации газопровод проводят бесплатно до границ участка. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор. Подать заявку на заключение договора можно в 674 местах: офисах «Мособлгаза», «Мосэнергосбыта», МособлЕИРЦ, МФЦ, а также на сайте «Мособлгаза».

«Мособлгаз» формирует 12 мобильных комплексов на базе автомобилей, которые будут курсировать по Московской области и работать на земле. Мы сделаем так, чтобы никто не остался без внимания», - сказал Баранов.

Он пояснил, что сотрудники мобильных комплексов помогут с заключением комплексного договора тем жителям, у которых нет доступа в интернет или нет возможности доехать до специального офиса.

«До конца лета будут открыты еще пять стационарных офисов (социальной газификации - ред.) - в Рузе, Истре, Дмитрове, Одинцове. Есть запрос (на открытие офиса - ред.) в Волоколамском округе», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Первый в Подмосковье офис социальной газификации открылся в Раменском округе 21 июня, еще один офис начал работу в Домодедове в июле. В офисе можно узнать подробности программы и оформить комплексный договор на услуги «Мособлгаза».

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>