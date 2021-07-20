РИАМО - 20 июл. Комплексный договор в рамках программы социальной газификации лучше заключать сразу. У потребителей есть возможность оформить рассрочку, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
На сайте «Мособлгаза» работает калькулятор, с помощью которого можно посчитать стоимость и выбрать типовой набор оборудования. Цена комплексного договора составляет от 60 до 150 тысяч рублей.
«Мы рекомендуем заключать договор сейчас, фиксировать цену, чтобы быть уверенным, что она не будет меняться», - сказал Баранов.
Он отметил, что стоимость комплексного договора зависит от цен на оборудование, а они в 2022 году могут вырасти.
При этом для удобства потребителей есть возможность оформить рассрочку, уточнил Баранов.
«По поручению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) «Мособлгаз» предлагает беспроцентную шестимесячную рассрочку платежа. Это тоже пользуется спросом и делает газификацию более доступной», - заключил Баранов.
Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в список, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.
Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор. Договор включает подведение газа внутри участка, обвязку, подключение и обслуживание газотехнического оборудования.
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