РИАМО - 20 июл. Комплексный договор в рамках программы социальной газификации лучше заключать сразу. У потребителей есть возможность оформить рассрочку, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

На сайте «Мособлгаза» работает калькулятор, с помощью которого можно посчитать стоимость и выбрать типовой набор оборудования. Цена комплексного договора составляет от 60 до 150 тысяч рублей.

«Мы рекомендуем заключать договор сейчас, фиксировать цену, чтобы быть уверенным, что она не будет меняться», - сказал Баранов.

Он отметил, что стоимость комплексного договора зависит от цен на оборудование, а они в 2022 году могут вырасти.

«Если сейчас житель заключает комплексный договор с «Мособлгазом», то мы уже сейчас связываемся с поставщиками по этим ценам. <...> Если житель примет решение сегодня не заключать договор с «Мособлгазом», а придет весной 2022 года, то мы будем вынуждены подстраиваться под цены поставщика, <...> а цена, возможно, вырастет», - отметил Баранов.

При этом для удобства потребителей есть возможность оформить рассрочку, уточнил Баранов.

«По поручению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) «Мособлгаз» предлагает беспроцентную шестимесячную рассрочку платежа. Это тоже пользуется спросом и делает газификацию более доступной», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в список, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.

Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор. Договор включает подведение газа внутри участка, обвязку, подключение и обслуживание газотехнического оборудования.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>