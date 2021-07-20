РИАМО - 20 июл. Более 340 домов в Подмосковье уже получили голубое топливо в рамках президентской программы социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В рамках программы социальной газификации газопровод проводят бесплатно до границ участка. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор. Удобнее всего заключить такой договор с помощью интерактивной карты «Мособлгаза».

«На сегодняшний день жители подали 40 тыс. заявок на комплексный договор. Это почти 50% жителей подтвердили, что президентский проект крайне важен и востребован. Уже подключено 346 домовладений. То есть более тысячи жителей Подмосковья уже получают тепло и готовят пищу на природном газе», - сказал Баранов.

Он отметил, что 15 тыс. заявок на заключение комплексного договора поступили в формате онлайн. «Мособлгаз» провел уже более 2,7 тыс. встреч с жителями.

«Работы ведутся в 124 населенных пунктах Подмосковья», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2021 году программой планируется охватить 1112 населенных пунктов в Подмосковье.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>