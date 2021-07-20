РИАМО - 20 июл. «Мособлгаз» продолжает совершенствовать комплексный договор для программы социальной газификации для удобства жителей, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Подать заявку можно в одной из 674 стационарных и мобильных точек: в офисах «Мособлгаза», МФЦ, МЭС, МособлЕИРЦ и на сайте компании.

«Московская область первый и пока единственный регион, который пошел по пути комплексного договора. Мы сделали его максимально понятным и постоянно работаем над его усовершенствованием», - сказал Баранов.

Он отметил, что договор включает подведение газа внутри участка, обвязку, подключение и обслуживание газотехнического оборудования.

«Житель уже сейчас может посмотреть на сайте «Мособлгаза», когда его населенный пункт будет газифицирован, уже сейчас заключить комплексный договор. Чтобы с пуском газа тепло пришло и в дома жителей», - отметил Баранов.

По его словам, на сайте «Мособлгаза» работает калькулятор, с помощью которого можно посчитать стоимость и выбрать типовой набор оборудования. Цена комплексного договора составляет от 60 до 150 тысяч рублей.

«Калькулятор мы тоже постоянно дорабатываем. Некоторые жители хотят самостоятельно проводить земляные работы на участках, мы предусмотрели возможность исключения этой услуги из калькулятора», - заключил Баранов.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в список, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.