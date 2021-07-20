РИАМО - 20 июл. Столкновение двух легковых автомобилей в новой Москве произошло из-за того, что водитель такси марки Kia пропустил поворот и двигался задним ходом, в этот момент в него въехала «Нива», сообщает Госавтоинспекция Москвы.

ДТП произошло на улице Летчика Ульянина.

В дорожной аварии пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажир такси.

Водителя «Нивы» госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные переломы.