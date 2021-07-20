РИАМО - 20 июл. С начала прививочной кампании против коронавируса в Москве вакцинировали свыше 4 млн человек, из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса проводится в Москве с 5 декабря 2020 года.

В центрах вакцинации на базе 119 городских поликлиник сделать прививку можно по предварительной записи с 08:00 до 22:00 в любой день недели.

Без записи можно привиться в павильонах «Здоровая Москва» в парках, а также в мобильных пунктах вакцинации. Они работают с 08:00 до 22:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже четыре недели подряд в столице происходит спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка в городе улучшается.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.