РИАМО - 20 июл. 9 будущих станций Троицкой линии метро и новая станция Люблинско-Дмитровской ветки подземки получили официальные названия, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Так, ветка подземки от станции МЦК «Крымская» до Троицка будет называться Троицкой (проектное название линии — Коммунарская).

На Троицкой ветке будут следующие станции: «Крымская» (вблизи примыкания улицы Свержевского к Севастопольскому проспекту), «Академическая» (находится вдоль улицы Дмитрия Ульянова вблизи примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября), «Вавиловская» (находится вдоль Ленинского проспекта вблизи улиц Панферова и Строителей), «Тютчевская» (на территории поселения Мосрентген).

На линии также будут станции «Бачуринская», «Коммунарка» (обе станции на территории административно-делового центра «Коммунарка»), «Сосенки» (в поселении Сосенское), «Ракитки», «Десна» (обе станции в поселении Десеновское).

Строящая станция «салатовой» ветки подземки на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе получила название «Яхромская». По проекту, станция изначально называлась «Улица 800-летия Москвы».

Троицкая линия метро протянется почти на 40 км. Она соединит Троицк и Московское центральное кольцо. В зоне притяжения новой ветки подземки живут более 1 млн человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч. Ежедневно линия будет обслуживать около 100 тыс. пассажиров.

Кроме того, строится участок Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный за МКАД. На новом участке ветки протяженностью порядка 6 км расположатся 3 станции: «Яхромская» («Улица 800-летия Москвы»), «Лианозово» и «Физтех». Продление «салатовой» ветки метро в район Северный за МКАД улучшит транспортную доступность прилегающих районов, а также снизит нагрузку на Дмитровское шоссе и на прилегающую улично-дорожную сеть, что позволит местным жителям экономить до 20 минут при поездках по городу.

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