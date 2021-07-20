РИАМО - 20 июл. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении статусов «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» для среднего персонала городских учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В московских больницах и поликлиниках работают более 52,4 тыс. медицинских сестер и братьев. Средний медперсонал, имеющий соответствующий статус, будет получать городскую доплату.

Так, поощрение медработников со статусом «Московская медицинская сестра»/«Московский медицинский брат» составит 7,5 тыс. рублей ежемесячно.

Статус «Московская медицинская сестра»/«Московский медицинский брат» будет присваиваться работникам с опытом и уровнем профессиональной квалификации значительно выше базовых.

Поощрят тех медиков, чей уровень соответствует лучшим мировым стандартам. Так пациенты будут уверены в квалификации медперсонала, а сами медсестры и медбратья получат профессиональное признание и инструмент для карьерного роста.

В 2017 году в столице был учрежден статус «Московский врач», его уже получили 1430 докторов 29 специальностей.