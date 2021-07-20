РИАМО - 20 июл. Детские площадки по 7 адресам будут полностью заменены в подмосковном Реутове до конца текущего года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«По просьбам жителей мы приняли решение заменить детские игровые площадки, выработавшие свой ресурс, по 7 адресам. На эти цели направлено порядка 30 млн рублей», - сказал Каторов.

Он добавил, что в ближайшее время жителям будет предложено выбрать адреса для включения в план замены детских площадок уже на следующий год.

«Всего в Реутове 209 дворов и более 230 детских площадок. То есть в некоторых дворах расположено не по одной, а по две игровые зоны. Несмотря на то, что среди них нет ни одной старой, с течением времени они все равно требуют замены. Казалось бы, еще вчера установили игровые формы в парке на Фабричном пруду, а уже сегодня они не соответствуют требованиям времени», - отметил Каторов.

Окончательное решение по этому вопросу примут жители путем голосования в соцсетях и на портале «Добродел».