РИАМО - 20 июл. В результате столкновения двух автомобилей на улице Летчика Ульянина в поселении Внуковское в новой Москве пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее два транспортных средства столкнулись на севере столицы в районе дома №79 по Бутырской улице. Дорожная авария привела к затруднению движения на 2,4 км.