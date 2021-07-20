РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В микрорайоне Коренево поселка Красково Люберец во вторник торжественно открыли детскую губернаторскую площадку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Площадку открыли по адресу: Коренево, улица Чехова, дом №16. Раньше на этом месте располагалась устаревшая детская площадка площадью 150 кв. м, построенная еще в советские годы.

«В этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы построены 5 детских площадок. Сегодня открыли площадку в Кореневе. Это самая большая наша площадка - ее площадь составляет 450 кв. м», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он пояснил, что на ней расположено 11 элементов, помимо игровых есть также ограждения, освещение, видеонаблюдение с подключением к программе «Безопасный регион». Здесь уложено безопасное резиновое покрытие. Также выполнено озеленение двора, высажены цветы на клумбе.

Жители данного двора проголосовали на портале «Добродел» за его благоустройство в 2020 году, а уже в этом году прошли работы.

Общая стоимость всех работ на 5 площадках составила 20,9 млн рублей. 99% финансирования выделили из бюджета Московской области.