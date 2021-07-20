РИАМО - 20 июл. Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» за 5 лет получили 19 муниципальных образований Подмосковья. Их выдвигали местные Советы ветеранов и органы самоуправления, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Всего в регионе такое звание носят 28 городов, сел и поселков.
«На территории этих муниципальных образований шли кровопролитные бои в годы Великой Отечественной войны, жители отдавали все силы, чтобы приблизить победу над захватчиками. Люди показали невероятную стойкость и отвагу, о которых мы не имеем права забыть», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По закону, в населенных пунктах, получивших звание, устанавливается стела.
Кроме того, депутаты Мособлдумы поддержали инициативу ветеранов Великой Отечественной войны, предложивших присвоить Коломне почетное звание «Город трудовой доблести».
«Жители города днем и ночью работали, обеспечивая всем необходимым фронт, Коломенский завод имеет множество наград за достижения в области техники и вооружения», – рассказал Брынцалов.
Мособлдума подала ходатайство совместно с правительством региона. Президент России Владимир Путин поддержал его. В мае 2021 года Коломне было присвоено почетное звание. Она стала пятой среди муниципалитетов, носящих это звание. Среди них: Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск, Волоколамск.
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