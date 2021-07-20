РИАМО - 20 июл. Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» за 5 лет получили 19 муниципальных образований Подмосковья. Их выдвигали местные Советы ветеранов и органы самоуправления, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Всего в регионе такое звание носят 28 городов, сел и поселков.

«На территории этих муниципальных образований шли кровопролитные бои в годы Великой Отечественной войны, жители отдавали все силы, чтобы приблизить победу над захватчиками. Люди показали невероятную стойкость и отвагу, о которых мы не имеем права забыть», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По закону, в населенных пунктах, получивших звание, устанавливается стела.

«После принятия решений, на территории этих муниципальных образований активизировалось движение по восстановлению исторической хроники тех лет, поисковыми отрядами проводятся мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества», - отметил Брынцалов.

Кроме того, депутаты Мособлдумы поддержали инициативу ветеранов Великой Отечественной войны, предложивших присвоить Коломне почетное звание «Город трудовой доблести».

«Жители города днем и ночью работали, обеспечивая всем необходимым фронт, Коломенский завод имеет множество наград за достижения в области техники и вооружения», – рассказал Брынцалов.

Мособлдума подала ходатайство совместно с правительством региона. Президент России Владимир Путин поддержал его. В мае 2021 года Коломне было присвоено почетное звание. Она стала пятой среди муниципалитетов, носящих это звание. Среди них: Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск, Волоколамск.