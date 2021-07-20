РИАМО - 20 июл. В Московской области завершен второй этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
По словам министра, второй этап по борьбе с сорняком начался в регионе в середине июня и завершился в середине июля.
«Наибольшую территорию обработал и одним из первых завершил работы городской округ Клин. Здесь от сорняка освободили более 3,2 тыс. га земли. Далее идет Можайский городской округ – 2,5 тыс. га, Сергиево-Посадский – свыше 1 тыс. га. Шаховская обработала 988 га земли, Истра - 736 га», - подчеркнул Сергей Воскресенский.
Министр отметил, что быстро и качественно выполнить обработку земель от борщевика помогает использование в области современных механизированных средств.
«Сразу после окончания второго этапа в Подмосковье начался третий этап обработки территорий от борщевика. Он направлен на уничтожение молодой поросли борщевика, которая появляется из оставшихся в почве семян», - добавил Сергей Воскресенский.
Мероприятия по обработке земли от сорняка проводятся в 50 городских округах Подмосковья.
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