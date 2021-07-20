РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. На стадионе «Торпедо» Люберец 22 июля пройдет первенство городского округа по футболу среди ветеранских команд, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

С 19 по 26 июля в городском округе запланированы 4 спортивных мероприятия. Одно из самых значимых - первенство по футболу среди ветеранских команд. Спортсмены в возрасте от 55 лет и старше встретятся 22 июля на стадионе «Торпедо».

Кроме того, 24 июля проведут 2 окружных мероприятия - Кубок по джигитовке и первенство по вейкборду. Соревнования на воде состоятся на Кореневском карьере.