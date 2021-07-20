РИАМО - 20 июл. Операторы горячей линии Московского областного БТИ принимают порядка 3 тыс. обращений в неделю по ключевым услугам бюро. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель учебно-консультационного центра Московского областного БТИ Алексей Бережной.

«За неделю у нас поступает порядка 3 тыс. звонков. За первый квартал 2021 года у нас поступило более 28 тыс. звонков. Большая часть из них связана с нашими якорными услугами. Это, безусловно, и технический план, и межевой план», - рассказал Бережной.

По его словам, самыми популярными темами обращения являются вопросы перепланировки квартир и предоставления архивных сведений. В настоящее время сотрудники регионального БТИ занимаются цифровизацией архива. Данные в электронном виде позволят ускорить процесс предоставление услуг.

Генеральный директор Московского областного бюро технической инвентаризации Валерий Ломакин также отметил, что в ближайшее время будет обновлен сайт учреждения mobti.ru, который станет проще в использовании и сделает более доступным предоставление услуг.

По его словам, сотрудники бюро занимаются информированием жителей региона о преимуществах оформления недвижимости и порядке «дачной амнистии». В частности, до 1 сентября планируют обойти собственников более 57 тыс. выявленных незаконных строений и незарегистрированных земельных участков.

Бережной также добавил, что планируется увеличение время работы горячей линии Московского областного БТИ. Звонки граждан по номеру +7 (498) 568-88-88 будут принимать 7 дней в неделю. В настоящее горячая линия работает с понедельника по субботу.