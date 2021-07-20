РИАМО - 20 июл. Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в 4 муниципалитетах Подмосковья. Новых случаев заболевания не зафиксировали в Звездном городке, Власихе, Молодежном и Рошале, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

По одному заразившемуся зафиксировали в Зарайске и Кашире.

По 2 – в Протвине, Пущине и Талдомском округе, по 3 – в Котельниках и Озерах, по 4 – в Воскресенске, Красноармейске, Лосино-Петровском и Шаховской, 6 – в Серпухове, 7 – в Черноголовке, по 8 – в Бронницах, Коломне, Дзержинском и Электростали.

По 9 случаев выявили в Пушкине и Можайском округе, по 10 – в Лотошине и Сергиево-Посадском округе, 11 – в Электрогорске, 12 – в Клину, 13 – в Рузском округе, по 14 – в Дубне и Луховицах, 16 – в Лыткарине, по 19 – в Реутове и Краснознаменске, 21 – в Волоколамске, 23 – в Егорьевске, 26 – в Наро-Фоминском округе, 30 – в Щелкове, 34 – в Серебряных Прудах.

По 37 – в Шатуре и Павловском Посаде, 39 – в Богородском округе, 41 – в Химках, 43 – Ивантеевке, 44 – Орехово-Зуевском округе, 48 – в Долгопрудном, 57 – в Балашихе, 62 – в Чехове, 66 – в Люберцах, 67 – в Жуковском, 70 – в Красногорске.

72 заболевших зарегистрировали в Ступине, 73 – в Мытищах, 75 – в Подольске, по 78 – в Дмитровском округе и Лобне, 81 – Домодедове, 82 – в Истре, 87 – в Солнечногорске, 89 – в Королеве, 97 – во Фрязине.

Больше всего случаев зарегистрировали в Раменском (115), Ленинском (203) и Одинцовском (372) городских округах.

За сутки в регионе зафиксировали 2478 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Подмосковье заболели 365036 человек.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.