РИАМО - 20 июл. Первый этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код» пройдет в Казани с 23 по 27 июля. В нем примет участие Дмитровский музей лягушки, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Этот музей открылся при культурно-туристической галерее «Мечта туриста» в Дмитровском городском округе не так давно. Его посетители могут увидеть лягушек всех форм, размеров и цветов – гипсовых, тряпичных, фарфоровых и бумажных.

Сейчас в коллекцию музея входит боле 1 тыс. экспонатов из 39 стран мира. Среди них: авторские работы, антиквариат, подарки и экспонаты, выполненные на заказ. Экспозиция постоянна обновляется.

Помимо Дмитровского музея лягушки участниками фестиваля станут мастера, ремесленники, художники, дизайнеры и модельеры, а также творческие объединения из 25 регионов России, стран СНГ и Азии.

«Ярмарка мастеров» расположится на набережной озера Кабан. Гости торговой площадки смогут приобрести предметы интерьера и декора, авторскую керамику и фарфор, лаковую миниатюру, художественное стекло, елочные украшения, а также изделия из камня, дерева, из кожи меди и бронзы.

Участники ярмарки представят ювелирные изделия и авторские украшения, дизайнерскую этническую одежду и аксессуары.

В стилизованных шатрах организуют бесплатные мастер-классы от лучших мастеров страны. А еще посетители фестиваля смогут полакомиться блюдами в гастрономических рядах и послушать концертную программу.

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