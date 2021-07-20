РИАМО - 20 июл. Рабочие приступили к демонтажным работам старого Афанасьевского моста в Воскресенске, сейчас идет разбор железобетонных плит проезжей части, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Затем начнется перегрузка пролетного строения на плавучие опоры на баржах для его дальнейшего сплава к месту демонтажа. После этого будет проведена разборка четырех опор моста. В работах задействованы автопогрузчики и оборудование для резки бетона.

«Разборка опор и пролетного строения моста относится к одним из наиболее сложных и трудоемких видов демонтажных работ, однако на безопасность движения по новому Афанасьевскому мосту они никак не повлияют», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что сплав пролетного строения в перегрузочный ковш для последующего демонтажа будет выполняться в специальные «технологические окна», чтобы не мешать судоходству и займет порядка 48 часов.

«Работы по сплаву завершатся к 10 августу, затем начнется демонтаж опор искусственного сооружения, при этом русловая опора будет разбираться ниже уровня дна на 1,5 м. Демонтаж будет произведен автокраном после резки русловой опоры специальным оборудованием. В общей сложности весь процесс демонтажа планируется завершить до конца 2021 года», - добавил Гержик.

Новый мост был построен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Старый автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. В июле 2018 года собственник моста закрыл его из-за неудовлетворительного технического состояния. После этого сооружение по поручению губернатора было передано на баланс Московской области, и началась реконструкция, в ходе которой старый мост был отремонтирован на время строительства нового сооружения.