РИАМО - 20 июл. Порядка 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в Апрелевке городского округа Наро-Фоминск, сообщает ТАСС.

Предполагается, что дрались мигранты из Средней Азии. Они использовали бутылки и палки. Причина конфликта пока неизвестна.

Из-за драки были повреждены несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители вызвали полицию.

В ночь с 12 на 13 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках из-за бытового конфликта подрались около 200 приезжих из Средней Азии. 103 человек задержали, 42 арестовали на 15 суток. Всех участников драки планируют депортировать из РФ.