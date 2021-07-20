РИАМО - 20 июл. Качество работы алгоритмов, которые применяются для распознавания лиц в метрополитене Москвы, оценят с помощью рейтинга, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чтобы усовершенствовать работу системы, мы вводим рейтинг качества работы алгоритмов, которые мы используем для биометрической идентификации. Сейчас их три: VisionLabs, Ntechlab и Tevian. Все – российские разработки», - отметили в Дептрансе.

Там добавили, что по итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал алгоритм VisionLabs, на последнем месте – Ntechlab.

Развитие системы распознавания лиц в московском метро позволит не только находить потерявшихся людей и скрывающихся преступников. До конца 2021 года планируется запустить систему оплаты проезда через эту систему Face Pay, а также улучшить оценку загруженности вагонов.

Биометрия в метро: как будет работать оплата лицом в московской подземке>>