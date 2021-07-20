РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ремонт участка дороги на улице Михельсона, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Это улица Михельсона, когда появляется незначительные ямы, то мы делаем ямочный ремонт. Если где-то их больше, есть и выбоины, и жалобы жителей, то исходя из этого мы принимаем решение о ремонте дороги. На участке на улице Михельсона было принято решение положить новый асфальт, я оцениваю, что ремонт делается качественно», - сказал Ружицкий.

По его словам, в округе в ремонте 43 дороги, из них 39 уже выполнены.

«Ставим задачу до 1 сентября все ремонты по тротуарам и дорогам завершить», - заключил Ружицкий.