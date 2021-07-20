РИАМО - 20 июл. Партия «Единая Россия» поставила перед собой задачу способствовать снижению конечной стоимости продуктов, в особенности из перечня социально значимых товаров. В рамках этой работы были представлены решения по стабилизации стоимости «борщевого» набора, то есть сезонных продуктов питания.

19 июля на площадке ЕР прошло совещание с руководством правительства РФ, главами регионов и представителями торговых сетей, посвященное ситуации с ростом цен на продовольствие. На совещании были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый борщевой набор, то есть сезонные овощи (капуста, лук, картофель, морковь, свекла, а также дополнительно огурцы и помидоры).

Среди предложенных мер - заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты, реализация сельхозпродукции от производителей на рынках и ярмарках без посредников и другие.

Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа с участием представителей власти, «Единой России» и торговых сетей. Аналогичные структуры до конца недели появятся в каждом субъекте РФ. Первые итоги реализации мер по снижению цен на продукты подведут через 2 недели.

Как отметил председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, рост цен на основные продукты питания стал одной из главных проблем для россиян в период пандемии коронавируса.

«Повышение цен на продукты первой необходимости затронуло и Подмосковье. С начала пандемии стали чаще поступать обращения граждан с жалобами на завышенную стоимость продовольственных товаров. Поэтому «Единая Россия» решила взять этот вопрос на контроль», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что в рамках партийного проекта «Народный контроль» активисты с начала пандемии проводили мониторинг стоимости продуктов питания. В случае необходимости информацию о необоснованном завышении цен передавали в УФАС. Однако тенденция на увеличение стоимости товаров сохраняется, считает Брынцалов.

«Решение о сдерживании роста цен требует оперативной проработки. Задача партии – способствовать снижению конечной стоимости продуктов, особенно из перечня социально значимых товаров. Ограничение торговой наценки поможет не только сохранить деньги потребителя, но и поддержать малый и средний бизнес, пополнить региональный бюджет налоговыми поступлениями и в целом улучшить экономику Подмосковья», – заключил Брынцалов.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что рост цен, в частности, на продукты питания является одной из самых волнующих людей тем.

«Возможно, данная проблема носит лишь сезонный характер или, например, связана с пандемией. Но независимо от этого наша задача – помочь гражданам, разработать и предпринять шаги по снижению цен на продукты», – сказал Фетисов.

Он добавил, что партия продолжит мониторинг за отпускными ценами не только на «борщевой» набор, но и на остальные овощи, фрукты и иные продукты питания.

«Мы будем внимательно следить за уровнем цен в Подмосковье», – заключил депутат.