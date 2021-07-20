РИАМО - 20 июл. За последние сутки в Московской области зафиксировали 2478 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в регионе выявили 365 036 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб.

Жителям региона рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

Уже более 2,5 млн жителей Подмосковья сделали прививки от коронавируса первым компонентом вакцины, еще более 1,4 млн - вторым.

Для того, чтобы сделать прививку, нужно иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

Жители Подмосковья могут выбрать наиболее удобный прививочный пункт на интерактивной карте. Подробную информацию о вакцинации в Московской области можно найти по ссылке.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.