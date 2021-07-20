РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Готовность учебной пристройки к школе в деревне Марусино Люберец составляет 55%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках национального проекта «Образование» продолжается возведение пристройки на 400 мест к зданию школы №59 на улице Заречной в деревне Марусино. Строительная готовность объекта оценивается в 55%.

Работы ведутся в несколько смен. В строительстве задействовано около 150 рабочих. Ведутся монолитные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей, в том числе систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции.

Новый учебный корпус сможет принять 400 учеников средних и старших классов. В нем предусмотрены все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности: просторные классы, лаборатории и мастерские, спортивный и актовый залы, а также медицинский кабинет и столовая с кухней полного цикла. Новое здание будет соединено с основным блоком школы теплыми переходами.

На прилегающей территории предусмотрено благоустройство и установка малых архитектурных форм, появится новое спортивное ядро. Школа будет оборудована с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2021 году.