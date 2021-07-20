РИАМО - 20 июл. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что люди, не сделавшие оба компонента вакцины от коронавируса, сильно рискуют.

По его словам, в России есть люди, которые сделали только одну прививку от коронавируса «для галочки», а с введением второй не спешат.

«Даже если иммунный ответ у них не сформируется как следует и антител мало будет, то человек все равно не пойдет делать второй компонент. Такие люди не верят в вакцинацию и приводят весь спектр аргументов Covid-диссидентов. Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет», – сказал Аграновский в эфире радио Sputnik.

Профессор отметил, что люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса. Также они особенно подвержены заражению новыми штаммами.

«Почему надо делать две прививки? Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский», – сказал проффесор.

Он напомнил, что вакцина была заточена под «нулевой» вариант.

«Вакцина «Спутник V» била «нулевой» штамм на 90% и более, а «дельту» уже на 80%. Это все равно много, но уже не 95%. Чтобы все сработало, надо вакцинироваться по схеме и не импровизировать», – посоветовал Алексей Аграновский.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- Более 4 млн москвичей получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Из них второй компонент вакцины получили более 2,2 млн человек.

- Еще 1 947 пациентов вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии выздоровело 293 502 человека.

- Профессор рассказал, чем опасна неполная вакцинация от Covid‑19. Люди с не полностью сформированным защитным слоем антител остаются уязвимы для коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в столице умер 101 пациент с Covid‑19. Всего за время пандемии в городе умерли 24 585 человек, заболевших Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.