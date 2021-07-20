РИАМО - 20 июл. В городском округе Истра предприятие «Зиландия» откроет до конца 2021 года новое производство пищевых ингредиентов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В целях увеличения производственных мощностей предприятие «Зиландия» откроет новое производство пищевых ингредиентов для хлебобулочных и кондитерских изделий. Предприятие будет работать в городском округе Истра, и производить более 9 тыс. тонн пищевых ингредиентов в год», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, завершить работы по созданию комплекса планируется в 4 квартале 2021 года.

«В настоящее время ведутся работы по реконструкции производственного здания общей площадью 8 тыс. кв. м. Завершено формирование производственной части комплекса, ведутся отделочные работы. Также осуществляется поставка оборудования и производится его монтаж. Первые пусконаладочные работы запланированы на август текущего года», - отметил Сергей Воскресенский.

ООО «Зиландия» - российское подразделение международной компании Zeelandia, осуществляющей деятельность по производству пищевых ингредиентов для приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий с 1900-х годов. Производственные мощности группы компании расположены в 30 странах мира. Первое производство в России открыто в 2012 году в Солнечногорске.

«Объем инвестиций в реализацию нового проекта составит порядка 600 млн рублей. Будет создано более 70 новых рабочих мест», - добавил Воскресенский.