РИАМО - 20 июл. В ходе надзорных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора на 520 территориях общественных пространств и дворов Подмосковья скосили траву, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы ведомства постоянно следят за состоянием газонов и участков с зелеными насаждениями, а также за своевременным выполнением работ в городских округах Московской области.

В соответствии с региональным законодательством, высота травы не должна превышать 20 см. Несоблюдение нормативов считается административным правонарушением.

Ранее в приложении «Проверки Подмосковья» появился новый раздел для контроля за покосом травы в 14 тыс. дворов региона. Сервис позволяет сотрудникам органов местного самоуправления и управляющим компаниям фиксировать состояние газонов, определять необходимость приведения их в порядок и фотографировать выполнение работ.