РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Компьютерное, мультимедийное и презентационное оборудование установят в 13 школах городского округа Люберцы до начала нового учебного года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Люберцах ведется работа по оснащению образовательных организаций современным и технологичным оборудованием. Для внедрения цифровой образовательной среды в 13 школах - №№1, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 46, 48, 52, 59, ИТЛ - будет осуществлена поставка компьютерного, мультимедийного и презентационного оборудования до начала нового учебного года», - сказал Ружицкий.

Также в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» во всех образовательных организациях округа обновят материально-техническую базу.