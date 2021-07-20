РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Хоккейный клуб «Зоркий» из подмосковного Красногорска начал подготовку к предстоящему сезону в Высшей лиге, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первую тренировку после каникул хоккеисты провели 19 июля на лыжном стадионе, где они будут заниматься до 15 августа, после чего выйдут на лед «Арены им. Владимира Петрова».

На сегодняшний день команда укомплектована частично, в ее составе ожидаются новые игроки. С прошлого сезона остались 8 игроков. К тренировкам планируют привлечь воспитанников КСШОР «Зоркий» 2006 года рождения.

К предстоящему сезону хоккеистов готовят главный тренер Николай Кулагин, старший тренер Александр Патяшин и тренер вратарей Михаил Лебедев.