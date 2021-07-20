РИАМО – 20 июл. Общий объем выплат компании «Росгосстрах» по договорам имущественного страхования физических лиц в первом полугодии 2021 года превысил 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Ежедневно старейшая страховая компания страны в среднем выплачивает клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 6,3 млн рублей. А если учесть, что выплаты страхового возмещения осуществляются только по рабочим дням, то средний показатель составляет 9,7 млн рублей.

Размер средней выплаты по договорам страхования ИФЛ за первые 6 месяцев юбилейного для «Росгосстраха» года составляет почти 88 тыс. рублей. Самое большое возмещение — свыше 13,8 млн рублей — было выплачено страхователю за сгоревший двухэтажный брусовой дом в подмосковном Чехове. Причиной пожара был признан аварийный режим работы электросети. Минимальная выплата в этом году составила 125 рублей — это возмещение за 5-метровый удлинитель, украденный из застрахованного вместе с имуществом дома в Вагашинском районе Курганской области.

Владельцы строений (домов, дач, бань) обращались за страховым возмещением чаще, чем собственники квартир — соотношение заявленных ими в первом полугодии страховых событий составляет почти 4:1. Чаще всего о наступлении страхового случая в «Росгосстрах» сообщали клиенты из регионов страны с более высоким уровнем охвата имущественным страхованием. Больше всего заявлений о различных повреждениях домов и дач принято от страхователей из Башкортостана, Нижегородской области, Татарстана, а также Вологодской и Пензенской областей. «Лидерство» по происшествиям в квартирах принадлежит Москве и Подмосковью, Вологодской области и республикам Татарстан и Башкортостан.

Самые актуальные риски

Самым распространенным страховым событием стало повреждение сильным ветром — на него приходится 37% происшествий со строениями. На втором месте пожар и повреждение имущества во время тушения — 21%. В топ-5 актуальных рисков для домов в этом году также входят повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления или канализации (11%), паводки (6%) и умышленное повреждение строений третьими лицами (5%).

Владельцы квартир чаще всего обращались в «Росгосстрах» в связи с различными заливами. На повреждения имущества вследствие проникновения жидкостей из соседних помещений приходится 63% обращений, на аварии систем водоснабжения, отопления или канализации — 29%, на повреждение водой в результате износа, дефектов, некачественного монтажа или халатности — менее 1%. Пожары в первом полугодии 2021 для квартировладельцев не слишком актуальны — они стали причиной чуть более 3% обращений за страховым возмещением. Также менее 1% обращений связано с повреждением имущества злоумышленниками.

к 100-летнему юбилею «Росгосстрах» обновил линейку продуктов по историческому для себя виду — страхованию жилья и домашнего имущества, с которого компания и начинала в 1921 году. Сегодня продукты компании отличаются более широким покрытием и предоставляю страхователю возможность скомпоновать для себя пакет самых актуальных рисков и нужных сервисных услуг, которые также включены в договор, причем, некоторыми из них можно воспользоваться независимо от наступления страхового события. А одновременное страхование квартиры и дачи по акции «Вместе выгоднее» дает возможность приобрести надежную страховую защиту на особо привлекательных условиях.