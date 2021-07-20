РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Коллектив «Знаменские барабанщики» из подмосковного Красногорска примет участие во Всероссийском фестивале детских духовых оркестров в Крыму, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

V Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» пройдет с 29 июля по 18 августа.

Образцовый коллектив «Знаменские барабанщики» из МБУК «Муниципального центра духовной культуры» на крымском фестивале представит Красногорск уже третий год подряд. Участие в конкурсе для коллектива бесплатное благодаря правительству РФ, администрации горокруга и Знаменскому храму Красногорска.

В конкурсном отборе соревновались 500 групп-претендентов. В ходе фестиваля 11 ансамблей смогут также принять участие в мастер-классах, которые проведут дирижер Президентского оркестра​ Евгений Никитин, заслуженный артист России, дирижер​ Александр Халилов, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества​ Владимир Лебусов, композитор​ Александр Гилев и другие выдающиеся музыканты.

Организаторы фестиваля - МЦД «Артек», Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», министерство образования РФ и министерство культуры РФ.

Ежегодный фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры РФ.