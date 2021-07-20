РИАМО - 20 июл. «Мособлгаз» начал выполнять строительно-монтажные работы в деревне Кудыкино Орехово-Зуевского городского округа в рамках программы социальной газификации. В этом населенном пункте находится 33 дома, где проживает свыше 100 человек, сообщает пресс-служба компании.

Жители 5 частных домов уже подключились к газу. «Мособлгаз» проложил им газопроводы-вводы в рамках комплексного договора.

Подать заявку на заключение комплексного договора можно в онлайн-формате или в одном из офисов компании.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в список, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.

«В программу вошли 2900 населенных пунктов Подмосковья, подключиться к газу смогут 300 тысяч жителей. На сегодняшний день на комплексный договор подано 40 тысяч заявок, уже подключено 346 домовладений», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.