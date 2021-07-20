РИАМО - 20 июл. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 7698 человек. Всего за период пандемии Covid-19 победили 1 296 952 пациента, сообщает столичный оперштаб.

В городе за минувшие сутки зафиксировали 3188 новых случаев заражения коронавирусом. В профильные медицинские учреждения госпитализировали 1465 граждан.

На сегодняшний день на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 588 пациентов.

Защититься от заболевания можно с помощью вакцинации. Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и других мобильный пунктах в общественных местах.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.