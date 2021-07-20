РИАМО - 20 июл. Глава Лосино-Петровского Иван Курданин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о переменах в муниципалитете. В городском округе запланированы реконструкция очистных сооружений, строительство индустриального парка и газификация порядка 500 домовладений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Вы возглавляете Лосино-Петровский уже 2 года, 2020-й неплохо закончили с точки зрения рейтинга муниципальных образований. Я надеюсь, что жители чувствуют перемены в городе. В округе и объем инвестиций увеличился, и доходы выросли. Вы активно занимались благоустройством территорий и парка. Вместе с тем тревогу и беспокойство вызывают очистные сооружения. Доложите, какая сейчас обстановка», - сказал на встрече Воробьев.

Лосино-Петровские очистные сооружения, построенные в 1984 году, устарели и уже не справляются с нагрузкой. Сейчас они находятся в частных руках.

«Очистные сооружения необходимо передать городу, «откадастрировать», чтобы в дальнейшем иметь возможность провести модернизацию. Очень большое количество жалоб жителей на запах с этого объекта. Сейчас совместно с организацией работаем над устранениями нарушений», - ответил Курданин.

Экономика и благоустройство

В 2019 году объем привлеченных инвестиций в Лосино-Петровский составил 367 млн рублей, в 2020 году достиг 1,5 млрд рублей, в этом году планируется дойти до 2,5 млрд рублей. На базе бывшей тонкосуконной фабрики появится индустриальный парк, будет создано 450 новых рабочих мест.

В муниципалитете завершили благоустройство парка культуры на ул. 7 Ноября. Там появились современные детские площадки, фудкорт, зона отдыха у воды, амфитеатр. Разработан проект благоустройства территорий в поселке Свердловский.

Отдельное внимание в округе уделяют социальной газификации. В Лосино-Петровском голубое топливо необходимо провести почти в 500 домовладений, где проживают свыше 1,3 тыс. человек.

«Очень важно информировать жителей. Чтобы на все вопросы по газификации люди получали четкие ответы. Это президентская программа, и здесь ясность должна быть абсолютная. Самое главное, человек должен понимать – когда, кто и за сколько подведет к нему газ. Прошу вас сделать особый акцент на этом», - заключил Воробьев.