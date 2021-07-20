РИАМО - 20 июл. За последние сутки в столице выявили еще 3188 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число инфицированных увеличилось до 1 470 330, сообщает московский оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью в городе улучшается. Снижается число новых случаев заражения и госпитализаций.

Тем не менее, чтобы победить пандемию, нужно делать прививки от коронавируса, напоминают врачи. В Москве сделать прививки можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах и павильонах «Здоровая Москва».

За последние сутки в России выявлено 23 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 6 006 536 случаев коронавируса. Выздоровели 5 382 213 человек, жертвами инфекции стали 149 922 человека.

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Текстовая трансляция

20 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 770 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 478 больных. В Москве - 3 188.

- В РФ могут ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования против Covid‑19. Наказывать за такие призывы предлагают по Уголовному кодексу.

- Привитые от Covid‑19 смогут очно посещать занятия клуба «Московское долголетие». Занятия начнутся 21 июля.

- Более 3 тыс специалистов помогают москвичам в центрах вакцинации от Covid‑19. Все сотрудники одеты в фирменную одежду и их легко найти.