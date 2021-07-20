РИАМО - 20 июл. На станции «Воронцовская» Большой кольцевой лини (БКЛ) метро близится к завершению монтаж подвесного 3D-потолка, который будет напоминать Млечный Путь, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, параллельно завершается монтаж подвесного потолка платформы из 11,6 тыс. алюминиевых «тарелок».

«В настоящее время на станции «Воронцовская» ведутся работы по отделке пассажирских зон, служебных и технических помещений. Непосредственно на платформе станции выполняется отделка колон и балок фибробетонными панелями», – рассказал Андрей Бочкарев.

Он добавил, что после того, как 3D-потолок смонтируют и подключат освещение, он будет производить эффект непрерывного движения и напоминать Млечный Путь.

«Также на станции монтируют настенные панели путевых стен», – добавил Андрей Бочкарев.

Руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» ООО «ИБТ» Александр Ситников отметил, что в технических помещениях станции выполняются работы по монтажу инженерных систем, прокладке кабельно-проводниковой продукции, монтажу оборудования.

«На эскалаторном наклоне вестибюля №1 завершается облицовка эскалаторов. Всего на данный момент на «Воронцовской» уложено более 463 км кабеля», – сказал Александр Ситников.

Ранее Бочкарев заявлял, что на станции «Воронцовская» началось возведение входных павильонов.

«Уже готовы монолитные конструкции пешеходных выходов под номерами 4, 5 и 6. Специалисты приступили к устройству металлоконструкций», – сказал он.

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