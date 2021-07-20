РИАМО - 20 июл. Рабочие вышли на завершающий этап работ по возведению монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса, расположенных на территории олимпийского комплекса «Лужники», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92%. Также на объекте на 75% завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая строительная готовность объекта составляет 32%. На объекте работают 1369 человек, а также 18 единиц техники.

Центр самбо и центр бокса разместятся симметрично друг другу и будут объединены общим фасадом. При этом функционировать они смогут независимо друг от друга, а потоки посетителей не будут пересекаться.

Потолок объекта будет зеркальным, а остекление - витражным. Они сконструированы таким образом, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать даже с улицы.

Этим летом олимпийский комплекс «Лужники» отмечает 65-летие. 31 июля 1956 года открылся Центральный стадион имени Ленина: с этого момента началась история «Лужников». Так, с 2014 года в «Лужниках» построили и обновили 22 объекта, в том числе Большую спортивную арену, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.