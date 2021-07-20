РИАМО - 20 июл. В Международном аэропорту Внуково открыты курительные комнаты, всего их 4, они находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов, сообщается на сайте воздушной гавани.

2 комнаты находятся около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29. Еще 2 комнаты располагаются около телетрапов № 8 и № 17. Помещения полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха.

Специальные курительные помещения могут вместить одновременно до 8 человек. На данный момент для санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения Covid-19 количество посетителей курительных комнат не должно превышать более 2 человек.

Еще одну комнату для курения ранее открыли для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge. Она находится в терминале А, на 2-м этаже атриума зоны фонтана.