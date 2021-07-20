РИАМО - 20 июл. За первые 6 месяцев текущего года произошло 322 несчастных случая на Московской железной дороге, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МЖД.

В результате происшествий пострадало на 45 человек больше, чем годом ранее. В 1,5 раза увеличилось число происшествий с детьми - с 16 до 24.

Главная причина возникновения несчастных случаев - нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Люди ходят по железнодорожным путям в неположенном месте, находятся на пешеходном настиле во время движения поезда, пытаются спрыгнуть или забраться на платформу, проехать снаружи поезда.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Они рассказывают об опасности зацепинга и руферства. Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Если вы стали свидетелем нарушения, не оставайтесь безучастными.