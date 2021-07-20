РИАМО - 20 июл. Все новые и реконструируемые дороги в подмосковном Реутове в обязательном порядке будут оборудоваться велодорожками, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Всего по городу проложено порядка 3 км трасс для велосипедистов. Это мало. Учитывая такой факт, все новые и вновь обновляемые пространства в обязательном порядке делаем с велодорожками», - сказал Каторов.

Он уточнил, что подобный норматив заранее закладывается в проекты строительства и реконструкции дорог. В 2022 году обновление коснется улицы Октября на всем протяжении от улицы Молодежной до путепровода через железнодорожные пути.

«Проект прокладки велодорожки на новом участке мы разработаем вместе с жителями. Поэтому призываю желающих оперативно включиться в эту работу, чтобы сделать все максимально быстро. Реализацию проекта планируем начать уже в следующем году», - отметил Каторов.