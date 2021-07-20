РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. За неделю 177 волонтеров городского округа Люберцы помогали медицинским работникам в поликлинических отделениях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работа волонтеров в учреждениях здравоохранения Люберец продолжается. Основные силы волонтерского штаба направлены на оказание помощи поликлиническим отделениям и лечебно-профилактическим центрам. С 13 по 19 июля в этой работе приняли участие 177 волонтеров.

Большое количество горожан, желающих вакцинироваться, и устоявшаяся жаркая погода потребовали от волонтеров четкой и слаженной организации работы.